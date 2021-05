Salute 609

Gela, boom di prenotazioni all'hub del PalaCossiga: 300 over 18 hanno chiesto di essere vaccinati

In sole 24 ore, ieri, sono stati 1004 i cittadini che hanno ricevuto la vaccinazione. Anche oggi si prosegue a pieno ritmo

Redazione

21 Maggio 2021 12:58

"I dati che arrivano dall’Hub vaccinale del Palacossiga sono rassicuranti. I gelesi hanno capito che l’unica arma per sconfiggere questo virus e tornare finalmente alla normalità è il vaccino". E' quanto afferma in una nota, l'assessore alla Salute Nadia Gnoffo.

In sole 24 ore, ieri, sono stati 1004 i cittadini che hanno ricevuto la vaccinazione. Nell’intera giornata sono state inoculate 529 dosi di Pfizer, 262 di Janssen e 89 di Astrazeneca, e anche oggi si prosegue a ritmo spedito per tutte le categorie previste. Ma la notizia più bella di ieri è stata sicuramente quella della “carica” dei giovani: più di 300 over 18 hanno scelto di presentarsi spontaneamente per ricevere la loro dose di vaccino.

Il messaggio positivo che questi ragazzi ci stanno dando spazza via, in un solo colpo, gli scetticismi e i negazionismi che ci hanno accompagnato, purtroppo, in questi mesi. La voglia dei nostri ragazzi di tornare alla normalità è il feedback più bello che la nostra comunità possa ricevere. A loro, pertanto, voglio dire grazie, e il mio augurio è che il loro gesto possa fungere da incoraggiamento ed esempio per chi ancora è restio a farsi vaccinare.



