Biscotti con panetti di hashish: polizia arresta un ventiquattrenne di Gela

La droga era nascosta in un terreno incolto nei pressi dell'abitazione dell'indagato che è agli arresti domiciliari

I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Gela hanno arrestato un ventiquattrenne nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti della squadra investigativa nel corso di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione del giovane, gravato da precedenti di polizia. In un terreno incolto adiacente l'abitazione del giovane i poliziotti hanno trovato una busta di biscotti con all’interno due panetti di hashish del peso lordo di 82,63 grammi; altri 5,42 grammi della stessa sostanza sono stati trovati dentro il bauletto di un ciclomotore parcheggiato all’interno di un garage.

L’arrestato è stato condotto in Commissariato per gli adempimenti di rito e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Gela, accompagnato agli arresti domiciliari.



