Cronaca 1038

Gela, bimbo ingoia una batteria: trasferito all'ospedale San Marco

Dopo essere stato sottoposto ad un intervento adesso è sotto osservazione

Redazione

01 Giugno 2021 10:08

Si trova ricoverato all'ospedale San Marco di Catania un bimbo gelese di 3 anni che ieri ha ingoiato una batteria. Il piccolo, che non è in pericolo di vita, è stato prima trasportato all'ospedale Vittorio Emanuele per poi essere trasferito, con un'ambulanza del 118, all'ospedale San Marco di Catania. Dopo essere stato sottoposto ad un intervento adesso è sotto osservazione. Le sue condizioni comunque non sarebbero gravi.



