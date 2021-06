Attualita 685

Gela, barriere architettoniche e trasporto pubblico: ecco le emergenza della consulta per la disabilità

Alcune problematiche che attanagliano la consulta gelese per la disabilità sono state al centro di un incontro

Redazione

06 Giugno 2021 18:37

Ieri nei locali della Casa del Volontariato di Gela, si è svolto un incontro tra i Presidenti della Consulta Gelese per la Disabilità, presieduta da Livio Aliotta ed i rappresentanti del Consiglio Comunale di Gela, la deputazione regionale e quella nazionale. I punti all’ordine del giorno affrontanti hanno riguardato le criticità del trasporto pubblico locale, la presenza di barriere architettoniche presso gli uffici comunali e le fermate degli autobus, la mancata predisposizione dei PAI, la mancata attivazione dei centri diurni socio-assistenziali. All’incontro hanno preso parte il Presidente del Consiglio Comunale di Gela Salvatore Sammito, il capogruppo del Movimento “Una Buona Idea” Davide Sincero, la capogruppo del Movimento 5 Stelle Arch. Virginia Farruggia, gli onorevoli Ketty Damante, Nuccio Di Paola ed il Senatore Pietro Lorefice.

Assenti nonostante avessero precedentemente comunicato la loro partecipazione il Sindaco del Comune di Gela Lucio Greco, l’Assessore ai Servizi Sociali Nadia Gnoffo, ed altresì i capigruppo del Partito Democratico (Gaetano Orlando), della Lega (dott. Giuseppe Spata), di Un’altra Gela (Giuseppe Morselli), Fratelli d’Italia (Sandra Bennici), Avanti Gela (dott. Salvatore Scerra), il Popolo della Famiglia (Valeria Caci), UDC (Salvatore Incardona) oltre ai deputati Regionali Michele Mancuso, (Forza Italia) Giuseppe Arancio (PD), nazionali Giusy Bartolozzi (Forza Italia), Alessandro Pagano (Lega), Dedalo Pignatone (Movimento 5Stelle), Carolina Varchi (Fratelli d’Italia) ed Azzurra Cancilleri (Movimento 5 Stelle). Dispiace constatare l’assenza del Sindaco e dell’Assessore Gnoffo la quale ha fatto pervenire solo 12 ore prima dell’incontro una nota con la quale ha chiesto il rinvio dell’incontro asseritamente a causa della mancata convocazione dell’Asp di Caltanissetta. Le predette assenze oltre che denotare chiaramente la scarsa sensibilità e la marginale attenzione che i predetti amministratori hanno nei confronti del mondo della disabilità denota anche l’incapacità di confronto con la categoria soprattutto quando vengono richiesti riscontri concreti e formali.

Giova ribadire, a mero titolo esemplificativo, che nonostante i roboanti annunci sulla stampa dell’Assessore Gnoffo riguardo alla pubblicazione dei documenti inerenti i PAI la stessa non solo non ha concretamente ottemperato come annunciato ma si è altresì sottratta al confronto nonostante la Consulta l’avesse invitata a dialogare ed a fornire nel corso dell’incontro prova dell’avvenuto invio delle note di sollecito alla commissione UVD affinché venissero finalmente avviati i provvedimenti necessari per il rilascio dei PAI. Avremo forse posto quesiti troppo vincolanti e scottanti per i nostri amministratori?? A tale quesito purtroppo non possiamo fornire riscontro attesa l’assordante assenza non solo dei nostri amministratori locali (Sindaco e Assessore) ma anche dei rappresentanti dei partiti presenti in seno al Consiglio Comunale, all’Assemblea Regionale ed al Parlamento Nazionale. Diamo, invece, merito ai rappresentanti dei Movimenti 5 Stelle (Virginia Farruggia, Nuccio Di Paola, Ketty Damante, Pietro Lorefice), Una Buona Idea (Davide Sincero) e Un’altra Gela (Salvatore Sammito) di aver accolto l’invito della Consulta Gelese per la Disablità e di aver dialogato ed interloquito con la stessa e con i Presidenti delle Associazioni aderenti. I Consiglieri Virginia Farrugia, Salvatore Sammito e Davide Sincero hanno assicurato il loro impegno ad investire il Consiglio Comunale delle criticità evidenziate dalla Consulta per la Disabilità.

I Deputati Regionali presenti hanno invece fornito la loro disponibilità a sollecitare a livello regionale la richiesta di Commissariamento dell’Ente Comunale richiesta avanzata dalla stessa Consulta alla Regione Siciliana e riguardante le gravi inadempienze connesse alla mancata adozione del PEBA ed alla mancata programmazione delle misure di abbattimento delle barriere architettoniche. Il Senatore Lorefice, invece, dal canto suo ha assicurato un suo pronto intervento al fine di sollecitare gli uffici dei Ministeri preposti affinché vengano adottati tutti gli interventi a tutela delle istanze avanzate dalla stessa Consulta Gelese per la Disabilità. In considerazione del fatto che molte assenze hanno impedito di poter interloquire in maniera costruttiva con tutti gli amministratori invitati, la Consulta resta sempre e comunque aperta e disponibile ad un dialogo con tutte le parti politiche e con tutti gli amministratori che vorranno anche nei prossimi giorni e/o nelle prossime settimane confrontarsi con le associazioni aderenti alla stessa Consulta.





Ieri nei locali della Casa del Volontariato di Gela, si è svolto un incontro tra i Presidenti della Consulta Gelese per la Disabilità, presieduta da Livio Aliotta ed i rappresentanti del Consiglio Comunale di Gela, la deputazione regionale e quella nazionale. I punti all'ordine del giorno affrontanti hanno riguardato le criticità del trasporto pubblico locale, la presenza di barriere architettoniche presso gli uffici comunali e le fermate degli autobus, la mancata predisposizione dei PAI, la mancata attivazione dei centri diurni socio-assistenziali. All'incontro hanno preso parte il Presidente del Consiglio Comunale di Gela Salvatore Sammito, il capogruppo del Movimento "Una Buona Idea" Davide Sincero, la capogruppo del Movimento 5 Stelle Arch. Virginia Farruggia, gli onorevoli Ketty Damante, Nuccio Di Paola ed il Senatore Pietro Lorefice. Assenti nonostante avessero precedentemente comunicato la loro partecipazione il Sindaco del Comune di Gela Lucio Greco, l'Assessore ai Servizi Sociali Nadia Gnoffo, ed altresì i capigruppo del Partito Democratico (Gaetano Orlando), della Lega (dott. Giuseppe Spata), di Un'altra Gela (Giuseppe Morselli), Fratelli d'Italia (Sandra Bennici), Avanti Gela (dott. Salvatore Scerra), il Popolo della Famiglia (Valeria Caci), UDC (Salvatore Incardona) oltre ai deputati Regionali Michele Mancuso, (Forza Italia) Giuseppe Arancio (PD), nazionali Giusy Bartolozzi (Forza Italia), Alessandro Pagano (Lega), Dedalo Pignatone (Movimento 5Stelle), Carolina Varchi (Fratelli d'Italia) ed Azzurra Cancilleri (Movimento 5 Stelle). Dispiace constatare l'assenza del Sindaco e dell'Assessore Gnoffo la quale ha fatto pervenire solo 12 ore prima dell'incontro una nota con la quale ha chiesto il rinvio dell'incontro asseritamente a causa della mancata convocazione dell'Asp di Caltanissetta. Le predette assenze oltre che denotare chiaramente la scarsa sensibilità e la marginale attenzione che i predetti amministratori hanno nei confronti del mondo della disabilità denota anche l'incapacità di confronto con la categoria soprattutto quando vengono richiesti riscontri concreti e formali. Giova ribadire, a mero titolo esemplificativo, che nonostante i roboanti annunci sulla stampa dell'Assessore Gnoffo riguardo alla pubblicazione dei documenti inerenti i PAI la stessa non solo non ha concretamente ottemperato come annunciato ma si è altresì sottratta al confronto nonostante la Consulta l'avesse invitata a dialogare ed a fornire nel corso dell'incontro prova dell'avvenuto invio delle note di sollecito alla commissione UVD affinché venissero finalmente avviati i provvedimenti necessari per il rilascio dei PAI. Avremo forse posto quesiti troppo vincolanti e scottanti per i nostri amministratori?? A tale quesito purtroppo non possiamo fornire riscontro attesa l'assordante assenza non solo dei nostri amministratori locali (Sindaco e Assessore) ma anche dei rappresentanti dei partiti presenti in seno al Consiglio Comunale, all'Assemblea Regionale ed al Parlamento Nazionale. Diamo, invece, merito ai rappresentanti dei Movimenti 5 Stelle (Virginia Farruggia, Nuccio Di Paola, Ketty Damante, Pietro Lorefice), Una Buona Idea (Davide Sincero) e Un'altra Gela (Salvatore Sammito) di aver accolto l'invito della Consulta Gelese per la Disablità e di aver dialogato ed interloquito con la stessa e con i Presidenti delle Associazioni aderenti. I Consiglieri Virginia Farrugia, Salvatore Sammito e Davide Sincero hanno assicurato il loro impegno ad investire il Consiglio Comunale delle criticità evidenziate dalla Consulta per la Disabilità. I Deputati Regionali presenti hanno invece fornito la loro disponibilità a sollecitare a livello regionale la richiesta di Commissariamento dell'Ente Comunale richiesta avanzata dalla stessa Consulta alla Regione Siciliana e riguardante le gravi inadempienze connesse alla mancata adozione del PEBA ed alla mancata programmazione delle misure di abbattimento delle barriere architettoniche. Il Senatore Lorefice, invece, dal canto suo ha assicurato un suo pronto intervento al fine di sollecitare gli uffici dei Ministeri preposti affinché vengano adottati tutti gli interventi a tutela delle istanze avanzate dalla stessa Consulta Gelese per la Disabilità. In considerazione del fatto che molte assenze hanno impedito di poter interloquire in maniera costruttiva con tutti gli amministratori invitati, la Consulta resta sempre e comunque aperta e disponibile ad un dialogo con tutte le parti politiche e con tutti gli amministratori che vorranno anche nei prossimi giorni e/o nelle prossime settimane confrontarsi con le associazioni aderenti alla stessa Consulta.

Ti potrebbero interessare