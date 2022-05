Gela, bar-tabacchi ritrovo di pregiudicati: il questore Ricifari sospende la licenza per dieci giorni

Analogo provvedimento è stato emesso dall’ufficio monopoli della Sicilia in merito alla sospensione della rivendita dei tabacchi

Redazione

Il questore di Caltanissetta Emanuele Ricifari ha emesso un decreto di sospensione della licenza, ex art. 100 tulps, per quindici giorni, nei confronti del titolare di un bar-tabacchi ubicato nel lungomare di Gela. Il provvedimento è stato emesso a seguito di controlli eseguiti da equipaggi dei carabinieri del reparto territoriale, del commissariato di pubblica sicurezza e della divisione polizia amministrativa della questura. All’interno del bar-tabacchi nel corso dei controlli sono state, infatti, identificate diverse persone gravate da pregiudizi di polizia. Analogo provvedimento di chiusura è stato emesso dall’ufficio monopoli della Sicilia in merito alla sospensione della rivendita dei tabacchi. Le forze dell’ordine hanno da tempo intensificato i servizi di controllo del territorio nel comune di Gela, con particolare attenzione al centro storico. Nel corso dell’anno questo è il terzo provvedimento di chiusura emesso dal questore nei confronti di bar abituale ritrovo di pregiudicati.



