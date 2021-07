Attualita 600

Gela baciata dalla fortuna: vinti 5 milioni di euro con un "Miliardario Maxi"

Il biglietto vincente è stato acquistato al Bar della Stazione. Sì tratta del massimo premio del gioco il miliardario maxi

Redazione

09 Luglio 2021 21:05

Centrato il colpo della vita a Gela. Da domani una famiglia siciliana potrà contare su un’ampia rendita con la quale vivere serena. Il biglietto è stato acquistato al Bar della Stazione. Secondo quanto riferito in città qualcuno ha vinto 5 milioni di euro. Le probabilità di una vincita del genere sono di 1 ogni 9 360 000. Sì tratta del massimo premio del gioco il miliardario maxi. Solo quattro biglietti sui trentasette milioni iniziali nascondevano sotto la patina argentata in simile premio. Una vincita del genere è rarissima. Il gratta e vinci maxi miliardario, con il quale si è vinta la cifra di 5 milioni di euro, ha un costo unitario di 20€. Malgrado il costo elevato è uno dei gratta e vinci più popolari in tutte le tabaccherie italiane.(notizie.giochi24.it)



