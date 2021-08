Attualita 241

Profughi afghani: avviata a Gela una raccolta di indumenti, coperte e beni di prima necessità

Il Lions Club International ha lanciato una raccolta per i profughi in transito dalla base militare di Sigonella

Redazione

31 Agosto 2021 09:49

La sezione di Gela del Lions Club International ha promosso una raccolta di indumenti, scarpe, coperte, pannolini e giocattoli per i profughi afghani in transito dalla base militare di Sigonella. Questi i punti di raccolta istituiti a Gela: oggi, martedì 31 agosto e domani 1° settembre dalle 18 alle 20 nelle Chiese di Sant' Antonio e San Giovanni Evangelista: sempre oggi 31 agosto dalle 21 alle 22,30 alle Mura Federiciane (Cortile scuola Santa Maria di Gesù) e domani, mercoledì 1° settembre dalle 18 alle 21 in chiesa Madre.



