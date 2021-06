Attualita 42

Gela, avviata da Caltaqua la pulizia straordinaria del cavo fognario di via Caffè

Caltaqua sta eseguendo i lavori finalizzati all’efficientamento della resa della rete fognaria e dei suoi snodi

Redazione

17 Giugno 2021 12:10

Proseguono come da programma i lavori – avviati circa un mese fa – di pulizia straordinaria del cavo fognario di via Caffè, a Gela, nel tratto di una lunghezza di circa un chilometro e mezzo compreso tra via Mozart e via Tevere. Si tratta di un intervento complesso – durata complessiva prevista 90 giorni lavorativi – che ha richiesto, nella fase di avvio, anche la videoispezione con periscopio per localizzare tutti i trenta pozzetti dislocati lungo il tratto in questione, alcuni dei quali non a quota stradale. Caltaqua , sta eseguendo i lavori – autorizzati sulla scorta di specifica ordinanza sindacale – nell’ambito del piano degli investimenti proposto dal Gestore ed approvato dall’Autorità d’Ambito a dicembre del 2020, finalizzati all’efficientamento della resa della rete fognaria e dei suoi snodi. Per questo specifico intervento si è reso necessario un investimento complessivo di circa 225mila euro, con fondi privati della società, tra pulizia e smaltimento dei rifiuti.

I lavori in questione in maniera inevitabile interferiscono sulla fluidità del traffico veicolare nella zona interessata che, nelle ore di apertura del cantiere, viene sospesa. Al fine di contenere al massino tali disagi, nelle ore di chiusura del cantiere la circolazione veicolare – laddove tecnicamente possibile – viene riattivata. Al completamento dell’intervento si avrà una maggiore e migliore capacità ricettiva dei reflui del 60% rispetto a quella attuale, nonché un miglioramento del deflusso delle acque meteoriche che affluiscono anche all’interno del cavo fognario.



