Cronaca 244

Gela, auto del Comune cosparsa di liquido infiammabile e data alle fiamme

Sono in corso indagini della polizia per risalire agli autori dell'incendio doloso

Rita Cinardi

A fuoco intorno alle 23 di ieri sera un'auto di proprietà del Comune di Gela. L'incendio della Fiat Punto si è verificato in via Marsala dove insistono i locali dell'Ufficio Urbanistica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, e una volante della polizia. Dal sopralluogo dei vigili del fuoco è emerso che l'incendio è di natura dolosa. L'autovettura era stata infatti ricoperta di liquido infiammabile. Ad eseguire i rilievi la polizia scientifica. Sono in corso le indagini per risalire agli autori.



