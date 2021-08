Attualita 330

Gela, auto blocca la sanificazione dei mezzi di soccorso: operazioni sospese per circa due ore

E' successo questa mattina all'ospedale "Vittorio Emanuele" di Gela. Il proprietario è arrivato intorno alle 15

Redazione

16 Agosto 2021 16:24

La presenza di un'auto, ha impedito oggi, che all'ospedale "Vittorio Emanuele" di Gela, le operazioni di sanificazione dei mezzi di soccorso, avvenissero regolarmente. Le operazioni sono rimaste sospese per circa due ore a causa dell'inciviltà del proprietario dell'auto che vedete nella foto. L'uomo ha spostato comodamente la sua utilitaria, solo intorno alle 15. Pare che i vigili urbani, non siano potuti intervenire, in quanto si sarebbe trattato di un'area non di loro competenza.



