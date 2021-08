Attualita 205

Gela, associazione "Vita Randagia" senza sede. Arancio (Pd): "Regione offra nuovi locali"

Il deputato all'Ars Giuseppe Arancio ha presentato un'interrogazione affinchè l'associazione possa continuare a prendersi cura degli animali

Redazione

03 Agosto 2021 17:43

Il deputato regionale del Partito Democratico Giuseppe Arancio, ha presentato un’interrogazione al presidente della Regione con la quale evidenzia che a Gela opera da tanti anni la onlus “Vita randagia” che si occupa di animali disabili o con gravi patologie provvedendo alla loro cura ed accoglienza. La onlus in questione è stata privata di una sede e pertanto sta per cessare la propria attività di aiuto e sostegno agli animali”. Arancio chiede nella sua interrogazione, “se non ritenga opportuno verificare la disponibilità di un bene inutilizzato della Regione che possa essere adibito a sede della citata onlus, la cui opera merita continuità a vantaggio del benessere degli animali e a prevenzione del rischio randagismo”.



