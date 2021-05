Attualita 169

Gela, asfaltata via Bresmes. Presto piazza Mattei verrà liberata dalle transenne

Per piazza Mattei si è concluso un procedimento amministrativo che durava da anni. Adesso verrà ripulita

Redazione

20 Maggio 2021 18:26

In fase di ultimazione i lavori lungo la centralissima via Bresmes. Dopo l'intervento congiunto di Enel e Caltaqua, questa mattina gli operai hanno iniziato ad asfaltare e hanno completato e messo in sicurezza il tratto che va da Piazza Mattei fino al Corso Vittorio Emanuele. Il Sindaco Lucio Greco ha voluto personalmente constatare l'avanzamento dei lavori, e il sopralluogo ha rappresentato anche l'occasione per annunciare l'arrivo del decreto regionale che pone fine all'annosa questione di Piazza Mattei, la quale, a breve, sarà liberata dalle transenne che la ingabbiano dai tempi della dismissione del rifornimento Esso.

“Finalmente, - dice Greco - si è concluso positivamente il procedimento amministrativo avviato ai sensi del DL 151/2006 e sono stati dichiarati cessati gli effetti di ogni precedente determinazione relativa al progetto di bonifica, necessario per eliminare qualunque rischio dovuto alla presenza di combustibili nell'area ai tempi della stazione di carburanti. Ci sono volute tante sollecitazioni, tanti incontri e tante conferenze di servizio, ma oggi posso annunciare che abbiamo ottenuto l'autorizzazione a liberare l'area antistante il cinema Hollywood. Adesso penseremo a ripulirla e riqualificarla, poi decideremo cosa realizzarvi. La cosa più importante è che siamo giunti al capolinea anche di questa lunga vicenda, e che restituiremo anche questo suggestivo angolo alla città”.



