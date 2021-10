Attualita 143

Gela, arrivano fondi per 6 milioni di euro: verrà ristrutturato un immobile da destinare alle categorie fragili

Si tratta di un finanziamento raggiunto con Agenda Urbana. I fondi verranno destinati anche alla realizzazione di altre opere

Redazione

05 Ottobre 2021 18:15

Ancora un importante risultato raggiunto a Gela con Agenda Urbana. L’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha stanziato complessivamente 6.628.692,68 euro da destinare al Comune di Gela per la realizzazione del progetto, già definitivo, dal titolo “Ottimizzazione energetica e innovazione tecnologica degli impianti di illuminazione pubblica, su parte dei quartieri a nord”. “Programmare, progettare e reperire i giusti canali di finanziamento.

Con le parole, - afferma il Sindaco Lucio Greco - in molti ci accusano di non saperlo fare, noi con i fatti stiamo dimostrando l’esatto contrario. Sono due anni che la squadra di Agenda Urbana si impegna e presenta progetti validi e meritevoli di stanziamenti regionali, e grazie al loro lavoro sarà possibile, nei prossimi mesi e anni, cambiare realmente il volto della città, renderlo più moderno e a misura di cittadino. A Gela arriveranno presto oltre 6 milioni di euro, che si aggiungono ad altre consistenti somme già canalizzate. Credo che questo sia quello che un’amministrazione comunale deve fare, rispondere alle esigenze della città con idee fattibili e non proponendo il libro dei sogni. E nessuno, neanche coloro che ostinatamente provano ogni giorno a destabilizzarci in ogni modo, ci farà desistere dal nostro intento”.

“I tre decreti di finanziamento nell’ambito di Agenda Urbana, per un ammontare complessivo di oltre 6 milioni di euro, – aggiunge il vicesindaco Terenziano Di Stefano - danno le risposte necessarie e attese, permettendoci di finanziare un progetto dal contenuto squisitamente sociale tramite la riqualificazione di un immobile, precedentemente abusivo, di Via Madonna del Rosario. Lo sistemeremo e lo destineremo alle donne vittime di violenza e alle categorie fragili. Non meno importante il progetto per l’impatto ambientale e l’efficientamento energetico nei quartieri a Nord della Città e nella Scuola Don Milani. Il “modello Agenda Urbana” funziona ed è vincente”. Il Sindaco Lucio Greco e il suo vice, Terenziano Di Stefano, ringraziano tutto il gruppo di lavoro, che ha dimostrato di saper fare davvero squadra.



