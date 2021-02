Cronaca 269

Gela, arrestato dalla polizia pusher 36enne: sequestrati 196,30 grammi di hashish

L’uomo è stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato mentre, su un velocipede, transitava da via Carducci.

Redazione

23 Febbraio 2021 10:43

I poliziotti della Squadra Mobile e del Commissariato di pubblica sicurezza ieri hanno arrestato Calogero Orazio Peritore, trentaseienne gelese, nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel pomeriggio di lunedì, nel corso di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, l’uomo è stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato mentre, su un velocipede, transitava da via Carducci. Di seguito alla perquisizione personale i poliziotti hanno sequestrato una bustina di hashish di circa due grammi e la somma in contanti di 40 euro. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, eseguita presso l’abitazione dell’uomo, sono state sequestrate altre 85 buste di hashish, per complessivi 196,30 grammi, un bilancino di precisione e due telefoni cellulari. L’arrestato, dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica gelese è stato condotto presso la casa circondariale di Gela a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

