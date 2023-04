Cronaca 596

Gela, armati di fucile tentano rapina all'ufficio postale

Poco dopo sul posto sono arrivati i carabinieri che indagano sull'episodio

Rita Cinardi

03 Aprile 2023 11:40 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/gela-armati-di-fucile-tentano-rapina-allufficio-postale Copia Link Condividi Notizia

Tentata rapina a Gela questa mattina nell'ufficio postale di via Settefarine. Due uomini con i volti travisati e armati di fucile e pistola hanno tentato il colpo ma poi, non riuscendo ad entrare, sono fuggiti. A bloccare le porte, capendo che si trattava di rapinatori sono stati i dipendenti. I malviventi, prima di fuggire a bordo di uno scooter, hanno sparato un colpo di pistola contro la paratìa blindata degli sportelli ma senza riuscire a frantumarla. I dipendenti hanno immediatamente contattato i carabinieri giunti poco dopo. Sono in corso indagini. Soltanto due giorni fa, sabato sera, era stata messa a segno una rapina in un supermercato di via Venezia. In quel caso i malviventi, armati di pistola e fucile, erano riusciti a portare via i soldi della cassa.



Tentata rapina a Gela questa mattina nell'ufficio postale di via Settefarine. Due uomini con i volti travisati e armati di fucile e pistola hanno tentato il colpo ma poi, non riuscendo ad entrare, sono fuggiti. A bloccare le porte, capendo che si trattava di rapinatori sono stati i dipendenti. I malviventi, prima di fuggire a bordo di uno scooter, hanno sparato un colpo di pistola contro la paratìa blindata degli sportelli ma senza riuscire a frantumarla. I dipendenti hanno immediatamente contattato i carabinieri giunti poco dopo. Sono in corso indagini. Soltanto due giorni fa, sabato sera, era stata messa a segno una rapina in un supermercato di via Venezia. In quel caso i malviventi, armati di pistola e fucile, erano riusciti a portare via i soldi della cassa.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare