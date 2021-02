Politica 134

Gela, Arancio (Pd): "Finalmente assegnati i lavori di consolidamento della diga Disueri"

Da anni il territorio attende il consolidamento della diga che consentirebbe un pieno funzionamento con conseguente beneficio per le aziende agricole locali

03 Febbraio 2021 12:47

“L’intervento di consolidamento della spalla della diga Disueri è finalmente realtà. Assegnati i lavori alle ditte vincitrici della gara d’appalto, partirà a giorni il lavoro di progettazione”. Lo comunica con soddisfazione per l’epilogo del lungo iter Giuseppe Arancio gelese deputato regionale Pd.“Da anni il territorio attende il consolidamento della diga che consentirebbe un pieno funzionamento con conseguente beneficio per le aziende agricole locali. Quello sulla spalla del bacino artificiale, infatti, è un intervento necessario, - conclude Arancio - che dovrebbe permettere alla diga di garantire la piena efficienza con grande beneficio per l’agricoltura, comparto vitale per l’economia locale che senza acqua dalle dighe, va in sofferenza”.





