Politica 69

Gela, approvato il bilancio. La giunta ringrazia la maggioranza e guarda il futuro con fiducia

La giunta del sindaco Greco esprime soddisfazione per il risultato raggiunto e ringrazia anche il primo cittadino

Redazione

05 Agosto 2021 18:01

Come giunta, esprimiamo la nostra piena soddisfazione per il risultato raggiunto. Avere a nostra disposizione uno strumento come il bilancio, votato per la prima volta nei primi di agosto, ci permette di agire con tempestività ed affrontare con un certo ottimismo i gravi problemi che abbiamo ancora di fronte. Per questo, vogliamo sentitamente ringraziare i consiglieri della maggioranza che hanno dimostrato senso del dovere e grande responsabilità, così come vogliamo rivolgere un plauso particolare al capo dell’amministrazione, il nostro Sindaco Lucio Greco, per non essersi risparmiato neanche un minuto e aver incitato e sollecitato tutti gli uffici competenti nel predisporre gli atti propedeutici all’approvazione del bilancio.

È un bel traguardo quello raggiunto, che dimostra, da una parte, la sensibilità di tutta l’amministrazione, e dall’altra la serietà di una burocrazia che, tante volte criticata, si è dimostrata all’altezza della situazione. Con questi presupposti, con questa determinazione dimostrata dal Sindaco e con questa maggioranza coesa e compatta, non possiamo che essere fiduciosi per il futuro.



