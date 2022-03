Eventi 176

"Gela antica, la New York del Mediterraneo", un cortometraggio illustra la storia della città

Il cortometraggio sarà proiettato il 12 marzo alle 19 al teatro Eschilo

Redazione

Giovedì 10 marzo, “Gela le Radici del Futuro” presenterà nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 17, nuove iniziative. L'incontro con la stampa si terrà al municipio di Gela. Interverranno assieme al sindaco Lucio Greco e all’assessore Cristian Malluzzo anche Jacopo Fo e Bruno Patierno, coordinatori del progetto Gela le Radici del Futuro, assieme a Claudia Faverio, responsabile della comunicazione del progetto e i componenti del Gruppo di Animazione Territoriale.

Saranno presentati: – il cortometraggio a disegni animati, regia di Jacopo Fo, “Gela antica, la New York del Mediterraneo” che illustra la storia di Gela dalle origini all’epoca greca e che sarà proiettato in prima mondiale assoluta il 12 marzo, alle ore 19, presso il Teatro Eschilo. Verrà anche presentato il concorso a premi “Miglioriamo la città” aperto a tutte le persone di Gela, realizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Gela, il cui obiettivo è individuare, assieme ai cittadini, le iniziative concretamente possibili per far fare ulteriori passi avanti alla qualità della vita in città.



