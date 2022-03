Eventi 78

"Gela antica, la New York del Mediterraneo" dal 18 marzo gratis sul web

La diffusione nel web consentirà a tutti, in Italia e all’estero, di vedere il documentario animato

Redazione

“Gela antica, la New York del Mediterraneo”, il documentario animato realizzato da Jacopo Fo Film (Gruppo Atlantide) con il patrocinio del Comune di Gela e il sostegno di Eni, sarà disponibile in visione gratuita sul web, in quattro puntate, ogni venerdì a partire da venerdì 18 marzo sul sito gelaleradicidelfuturo.it e sui canali social del progetto. La diffusione nel web consentirà a tutti, in Italia e all’estero, di vedere il documentario animato che sarà disponibile con sottotitoli sia in italiano sia in inglese.

La proiezione on line segue la prima assoluta che si è tenuta sabato 12 presso il Teatro Eschilo di Gela. Una prima molto partecipata: al regista Jacopo Fo, collegato in remoto, gli spettatori, in particolare i giovanissimi, hanno posto una lunga serie di domande sul documentario, sul modo in cui è stato realizzato e sulla seconda parte del documentario la cui uscita è prevista per dopo l’estate.



