Gela, annullo filatelico dedicato al 75esimo anniversario della strage dei carabinieri di Feudo Nobile

La cerimonia si terrà sabato 22 maggio alle 9 presso la sede dei carabinieri di Piazza Roma

Redazione

24 Aprile 2021 20:55

Sabato 22 maggio, alle 9, presso la sede dei carabinieri di Piazza Roma, si svolgerà una cerimonia per l'emissione di un annullo postale speciale filatelico dedicato al 75^ anniversario dell’eccidio dei Carabinieri di Feudo Nobile di Gela. Per valorizzare e dare più enfasi all’evento, l'Associazione Nazionale Carabinieri di Gela, renderà disponibile per il pubblico una cartolina commemorativa e un opuscolo con una quartina di francobolli con annullo dedicati all’Arma dei Carabinieri. Ne dà motizia il Presidente, Domenico Resciniti, Luogotenente.



