Gela, eventi natalizi annullati: nessun divieto per teatri, cinema e palazzetti dello sport

Il sindaco Lucio Greco oggi ha emesso un'ordinanza alla luce dell'impennata di contagi che si registra in città

Alcune precisazioni del Sindaco Lucio Greco in riferimento all’ordinanza odierna con la quale, alla luce del preoccupante andamento dei contagi da coronavirus, si stringono le maglie e si cerca di tutelare la salute pubblica. In virtù del punto nr. 1 (Per tutti i giorni della settimana, è vietata ogni forma di assembramento in tutti gli spazi aperti, in tutti i luoghi pubblici e privati ed in quelli privati aperti al pubblico, ove l'accesso dovrà essere realizzato secondo le modalità previste dalle vigenti normative nazionali e regionali anticovid-19) il calendario degli eventi natalizi del Comune è annullato in toto. Non ci saranno, dunque, né gli appuntamenti all’aperto né quelli al chiuso previsti fino al 6 gennaio.

Non si va, invece, al momento, ad interferire sull’organizzazione degli eventi e delle attività di cinema, teatri, palestre, palazzetti dello sport, bar, pub, pizzerie e ristoranti purché ci si attenga scrupolosamente alle norme anticontagio: green pass e super green pass, mascherine, distanziamento, igienizzazione delle mani. Il resto lo faranno i controlli delle forze dell’ordine.

In merito a questo, però, si precisa che bisogna attenersi alle disposizioni regionali e che è attesa per domani una nuova cabina di regia del Governo, dalla quale potrebbero venir fuori altre decisioni e restrizioni che, di riflesso, i Governatori delle Regioni e i Sindaci dei Comuni dovranno poi applicare sui territori di propria competenza. “E’ un momento delicatissimo. Siamo nel pieno della quarta ondata, - afferma Greco - i bollettini giornalieri dell’ASP (l’ultimo è di pochi minuti fa, con 82 nuovi contagi e 3 ricoveri solo a Gela) ci parlano di numeri che crescono ogni giorno di più e ciò che serve è continuare sulla linea del rigore. Il mio appello, non mi stancherò mai di dirlo, è a recarsi all’hub per vaccinarsi, ma questo da solo non basta. Bisogna anche adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti che, in due anni, abbiamo imparato a conoscere bene, e voglio sperare che tutti, responsabilmente e con grande senso civico, saremo rispettosi delle regole che vanno nella direzione della salvaguardia della vita di tutti noi. Confido nel fatto che, ancora una volta, insieme riusciremo a fronteggiare al meglio questa nuova emergenza che, purtroppo, ci ha costretti ad annullare tutti gli eventi che, come Comune, avevamo programmato”.



