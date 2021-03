Attualita 211

Gela annega tra i rifiuti, Greco: "La Tekra non rispetta le regole. Nessun investimento in mezzi e risorse"

Il Comune ha chiesto alla società campana di ripulire la città ma la Tekra ha sostenuto di non avere più interesse a rimanere sul territorio

Redazione

03 Marzo 2021 12:55

Il Sindaco Lucio Greco ieri pomeriggio, insieme alla dirigente del settore Ambiente, ing. Grazia Cosentino, si è confrontato, in videoconferenza con i vertici della Tekra, la società che gestisce il servizio di raccolta differenziata e pulizia in città. Il Primo Cittadino, nel corso dell'incontro, ha evidenziato tutte le gravi carenze del servizio e ha avanzato una serie di richieste, tra cui quella di una terza spazzatrice con due unità lavorative. La situazione dei rifiuti a Gela è di nuovo difficile, e per Greco le rimostranze dei cittadini sono legittime, perchè hanno tutto il diritto di vivere in una città pulita e sana.

Purtroppo, i presupposti per andare avanti bene in un'ottica di collaborazione sembrano oramai venuti meno, dato che la Tekra ha detto chiaramente di essere costretta a rimanere a Gela per motivi legati a proroghe e ordinanze, e di non avere alcuna ragione per investire mezzi e risorse umane nei comuni della SRR.

Il Sindaco, al termine del confronto, si è detto amareggiato e molto deluso. “Una società che svolge un servizio di pubblica utilità, se è seria, - ha detto - fino all'ultimo giorno di contratto ha il dovere di garantire un servizio decoroso e puntuale, non può disinteressarsene solo perchè se ne deve andare. Invece, stiamo vedendo che è totalmente venuto meno il rispetto delle regole. Siamo di fronte a gravissime inadempienze, e non è possibile lasciare correre: pretendiamo un servizio adeguato al canone che continuiamo a pagare ogni mese, fino a quando non si arriverà ad una nuova assegnazione del servizio. Le conseguenze igienico – sanitarie e di immagine di tali, inaccettabili atteggiamenti sono gravissime, e non possiamo accettarle passivamente. E' mia intenzione far valere gli interessi della città in ogni modo”.



