Gela, Anna Modica compie 100 anni: insieme al marito ha dedicato la sua vita agli altri

Al soffio delle candeline era presente anche il sindaco Lucio Greco: "Per me è stato un onore"

Una domenica di festa per la signora Anna Modica che, con un giorno di anticipo, ha soffiato sulle 100 candeline, e il Sindaco Lucio Greco ha avuto il piacere di starle accanto in questo importante momento di festa per lei e per tutta la sua famiglia. La vedova del signor Calogero Pellitteri, presidente degli invalidi del lavoro di Gela, nata a Milena l’11 aprile 1922, ha celebrato il secolo di vita circondata dall’affetto dei propri cari, dei figli e dei nipoti, per i quali è stato un onore dedicarle un giorno tanto speciale dato che, per tutta la vita, si è tanto impegnata e ha fatto tanti sacrifici per la propria famiglia e per chiunque, nella comunità, fosse in difficoltà o in condizioni di indigenza e bisogno.

“I coniugi Pellitteri hanno dedicato la propria vita agli altri, sono sempre stati un esempio di generosità e saggezza, e un punto di riferimento per la città, per gli amici e i conoscenti, oltre che, naturalmente, per i familiari. E’ stato un onore oggi, per me, portarle gli auguri miei e di tutta l’amministrazione. Ancora buon compleanno alla signora Modica, e una lunga vita serena accanto ai propri cari, che la adorano e per i quali è un faro, un pilastro e una maestra di vita e valori” ha dichiarato il Sindaco Lucio Greco.



