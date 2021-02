Cronaca 174

Gela, ancora un raid nel centro storico: danneggiati gli arredi di alcuni locali pubblici

Non c'è pace per bar e ristoranti del centro storico di Gela. A 24 ore dall'ultimo gesto vandalico, ancora altri danni

03 Febbraio 2021 09:04

A 24 ore di distanza, ancora danni nei confronti di bar e ristoranti di Gela. Anche questa mattina, Gela si è svegliata con alcuni locali del centro storico devastati. Sembra che ad entrare in azione sia sempre la stessa mano, un minorenne con problemi psichici ma non sono escluse altre ipotesi. Ancora una volta sono state rovesciate le fioriere e danneggiati gli arredi di alcuni locali. Proprio ieri, all'indomani dell'ennesimo raid - il quarto in meno di due mesi - il sindaco di Gela Lucio Greco aveva promesso pugno duro e chiesto più controlli. Ma il devastatore seriale è tornato a colpire indisturbato e i danni sono sotto gli occhi di tutti, danni ai titolari di esercizi commerciali già in ginocchio a causa della pandemia.

