Attualita 167

Gela ancora in zona rossa, il sindaco: "Sono terribilmente amareggiato e deluso"

Il primo cittadino spero in un dietrofront da parte del presidente della Regione ma tutto dipenderà dal nuovo decreto

Redazione

23 Luglio 2021 22:39

"Sono terribilmente amareggiato e deluso. Non riesco a definire diversamente la notizia della proroga della zona rossa a Gela fino al 29 luglio". E' quanto afferma il sindaco di Gela Lucio Greco, dopo aver appreso della proroga della zona rossa. "Sappiano, i miei concittadini, che sono stato tutto il giorno in contatto con i vertici de governo regionale e con l'ASP di Caltanissetta, e che rimango in attesa della pubblicazione del decreto ministeriale sulla Gazzetta Ufficiale che stabilisce, finalmente, i nuovi parametri per i colori da attribuire ai comuni, da incentrare sui tassi di ospedalizzazione. Nelle more, a nessuno è consentito speculare su un dramma che è di tutti. La proroga o la cessazione di una zona rossa, lo ricordo, è decisa dal Presidente della Regione sulla base dei numeri forniti dalle ASP competenti. Il Sindaco, purtroppo, non ha alcun ruolo. Spero di darvi al più presto buone notizie"



