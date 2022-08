Attualita 141

Campi estivi a Gela da settembre a dicembre: al Comune fondi per 82mila euro

I progetti dovranno servire a favorire il benessere dei minori e al contrasto della povertà educativa

Dopo il successo dello scorso anno, il settore Servizi Sociali retto dall’assessore Nadia Gnoffo vuole riproporre la formula dei cosiddetti “campi estivi”, che, a dispetto del nome, si tengono in realtà nel periodo da settembre a dicembre. Per questo, ha avviato tutte le pratiche necessarie e lo scorso 22 luglio il Dipartimento per le politiche sociali della Famiglia ha comunicato che il Comune di Gela è stato inserito nell'elenco dei comuni beneficiari del finanziamento. Per l’anno in corso, il fondo nazionale prevedeva una dotazione di 58 milioni di euro e a Gela, in base alla popolazione, sono stati assegnati 82.229,44 € da spendere entro il 31.12.2022.

“Abbiamo lavorato per ottenere questo stanziamento, e attendiamo adesso le linee ministeriali per conoscere le modalità attuative – commenta l’assessore Nadia Gnoffo – ma dato il numero elevato di associazioni e di bambini che nel 2021 hanno usufruito di questa opportunità, siamo felici di annunciare che forniremo il servizio anche quest’anno. I progetti dovranno servire a favorire il benessere dei minori e al contrasto della povertà educativa e, non appena saranno pubblicati l’avviso e il relativo bando, sarà nostra cura tenere aggiornata la popolazione”.



