Cronaca 672

Gela, allerta meteo: domani scuole chiuse, stop anche al mercato settimanale

Domani a Gela le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse fino a nuove disposizioni

Redazione

25 Ottobre 2021 22:00

Il sindaco di Gela Lucio Greco, ha disposto per domani, con propria ordinanza, la chiusura, per motivi precauzionali, di tutte le scuole di ogni ordine e grado (comprese le scuole dell'infanzia e gli asili nido), e lo svolgimento del mercato settimanale. Il provvedimento è stato assunto in vista di un peggioramento delle condizioni climatiche.Sono previste precipitazioni con rovesci e temporali. I fenomeni, localmente caratterizzati da persistenza, saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, forti raffiche di vento. Localmente le precipitazioni potranno risultare abbondanti.



Il sindaco di Gela Lucio Greco, ha disposto per domani, con propria ordinanza, la chiusura, per motivi precauzionali, di tutte le scuole di ogni ordine e grado (comprese le scuole dell'infanzia e gli asili nido), e lo svolgimento del mercato settimanale. Il provvedimento è stato assunto in vista di un peggioramento delle condizioni climatiche.Sono previste precipitazioni con rovesci e temporali. I fenomeni, localmente caratterizzati da persistenza, saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, forti raffiche di vento. Localmente le precipitazioni potranno risultare abbondanti.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare