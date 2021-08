Eventi 236

Gela, alle Mura Timoleontee concerto evento tra pop e lirica con Mario Venuti

Venerdì 6 agosto 2021, alle ore 21 lo spettacolo che fa parte del Festival Lirico dei Teatri di Pietra 2021

Redazione

03 Agosto 2021 09:23

Venerdì 6 agosto 2021, alle ore 21, il suggestivo e inimitabile complesso archeologico delle Mura Timoleontee di Gela ospita una serata evento, contaminazioni tra pop e lirica con la straordinaria partecipazione di Mario Venuti. Mario Venuti è, senza dubbio, uno dei più apprezzati cantautori del nostro tempo; un artista completo e poliedrico, che ha scritto brani tra i più famosi e interessanti degli ultimi anni e che riproporrà alcuni di questi successi in una particolare chiave acustica, con arrangiamento per voce solista, pianoforte e coro lirico. La serata prevede un omaggio alla Canzone Italiana: le immortali melodie che hanno suggellato la tradizione artistica e culturale del “Bel Paese”. Un viaggio in musica tra le più celebri pagine del ricco e amato repertorio nel Novecento italiano musicale: da Tosti a De Curtis, da Leoncavallo a Bixio, con un omaggio a Franco Battiato. Arte, storia, musica le componenti della serata evento, per far rivivere le passioni, le emozioni, le suggestioni e i sentimenti delle più struggenti pagine del repertorio della Canzone Italiana: contaminazione tra pop d’autore e lirica; un concerto sperimentale con alcuni brani celebri del cantautore catanese accanto ai classici della tradizione popolare come Mamma, Non ti scordar di me, Parlami d’amore Mariù, etc, arrangiati per voce pop solista e coro lirico. L'evento fa parte del Festival Lirico dei Teatri di Pietra 2021 un progetto del Coro Lirico Siciliano che mira a collegare la musica di tradizione ai gioielli architettonici e archeologici della Sicilia. Anche quest'anno, il festival, che prevede un enorme dispiegamento di oltre 200 tra artisti e maestranze, ha ottenuto i più prestigiosi patrocini, tra cui spiccano quello del Parlamento Europeo, del Presidente del Senato e del Presidente della Camera e ha ottenuto il prestigioso marchio Effe Label, che viene dato ai festival più prestigiosi d'Europa. Il fil rouge su cui si fonda l'edizione 2021 è il tema dell’incontro, quel contatto che ci è stato negato a causa della pandemia, ma di cui tutti abbiamo bisogno.(La Sicilia.it)



