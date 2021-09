Attualita 127

Gela, albo scrutatori e presidenti di seggio: domande da inoltrare entro novembre

I richiedenti dovranno precisare, oltre alle proprie generalità, il titolo di studio (che non deve essere inferiore alla scuola dell’obbligo) e di essere elettori presso il Comune di Gela

Redazione

28 Settembre 2021 21:18

Il Sindaco Lucio Greco e l’Ufficio Elettorale rendono noto che coloro i quali intendano iscriversi all’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore possono fare richiesta mediante presentazione di domanda per tutto il mese di novembre. I richiedenti dovranno precisare, oltre alle proprie generalità, il titolo di studio (che non deve essere inferiore alla scuola dell’obbligo) e, naturalmente, di essere elettori di questo Comune. Stessa procedura per l’iscrizione nell’albo dei presidenti di seggio elettorale, ma in questo caso la domanda va presentata entro il mese di ottobre e il titolo di studio non deve essere inferiore al diploma di istruzione secondaria di 2^ grado.

Ecco i link che rimandano alle pagine del sito del Comune da cui scaricare gli avvisi e le domande. https://trasparenza.comune.gela.cl.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_8129_806_1.html



https://trasparenza.comune.gela.cl.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_8130_806_1.html



Il Sindaco Lucio Greco e l'Ufficio Elettorale rendono noto che coloro i quali intendano iscriversi all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore possono fare richiesta mediante presentazione di domanda per tutto il mese di novembre. I richiedenti dovranno precisare, oltre alle proprie generalità, il titolo di studio (che non deve essere inferiore alla scuola dell'obbligo) e, naturalmente, di essere elettori di questo Comune. Stessa procedura per l'iscrizione nell'albo dei presidenti di seggio elettorale, ma in questo caso la domanda va presentata entro il mese di ottobre e il titolo di studio non deve essere inferiore al diploma di istruzione secondaria di 2^ grado. Ecco i link che rimandano alle pagine del sito del Comune da cui scaricare gli avvisi e le domande. https://trasparenza.comune.gela.cl.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_8129_806_1.html



https://trasparenza.comune.gela.cl.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_8130_806_1.html

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare