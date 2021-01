Attualita 148

Gela, al via la pulizia di vie e piazze: divieto di sosta nelle strade interessate dallo spazzamento

Lo spazzamento meccanico è previsto nei giorni 22 e 23 gennaio. Sarà effettuato dalla Tekra su richiesta dell'ufficio Ambiente

Redazione

20 Gennaio 2021 12:20

La Tekra Srl nei giorni 22 e 23 gennaio effettuerà, su richiesta dell'ufficio Ambiente, un'attività di spazzamento meccanico in alcune strade della città. Pertanto, il comando di Polizia Municipale ha firmato un'ordinanza per evitare la sosta delle auto lungo il percorso che dovrà effettuare l’automezzo della ditta.Il servizio di spazzamento inizierà alle ore 4:00 del mattino del 22 gennaio da via Cairoli e la notte successiva continuerà nelle traverse comprese tra via Venezia e via Recanati di via Iacopo da Lentini e via Ruggero Settimo, dove la sosta sarà vietata su entrambi i lati. L'ordinanza prevede il posizionamento della segnaletica stradale da parte della stessa Tekra, incaricata dal settore Territorio e Ambiente, 48 ore prima degli interventi, secondo quanto previsto dal Codice della Strada.

La Polizia Municipale vigilerà sul rispetto della segnaletica.

Riepilogando, dunque, si ordina il divieto di sosta con rimozione forzata:

- dalle ore 4.00 del 22 gennaio e fino a cessata esigenza in via Cairoli, intera strada

- dalle ore 4.00 del 23 gennaio e fino a cessata esigenza in via Iacopo da Lentini e in via Ruggero Settimo, intere strade.



