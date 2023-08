Cronaca 287

Gela, al lungomare arriva la Lamborghini Huracan della Polizia di Stato ed il pullman azzurro

La campagna di prevenzione e di educazione stradale "E...state con noi" fa tappa in provincia di Caltanissetta

Redazione

Oggi a Gela, al lungomare Federico II di Svevia, la tappa nissena della campagna di prevenzione e di educazione stradale della Polizia di Stato denominata “E…state con noi”. La manifestazione di prossimità, organizzata a cura della Direzione Centrale per la Polizia Stradale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, prevede la presenza del Pullman Azzurro e della Lamborgini Huracan della Polizia Stradale di Roma, oltre agli agenti della Sezione Polizia Stradale di Caltanissetta, della Sottosezione di Gela e a quelli del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza. L’evento itinerante di prossimità si prefigge di sensibilizzare le persone e, in particolare i giovani, al fine di promuovere la cultura della sicurezza stradale.

Nel corso dell’incontro, previsto dalle 19 alle 24, gli agenti della Polizia di Stato sensibilizzeranno le persone e, in particolare, i giovani sull’importanza della guida sicura e al rispetto delle regole del Codice della strada. Le fasce d’età più a rischio per mortalità e grave lesività sono infatti i ragazzi tra i 18 e 24 anni e coprono il 40% di tutti gli incidenti avvenuti in un anno. Da anni la Polizia di Stato è impegnata in un importante campagna di educazione stradale rivolta agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.



