Cronaca 315

Gela, ai domiciliari deteneva cocaina e oltre 8mila euro in contanti: arrestato

L'uomo era in regime di arresti domiciliari per reati concernenti stupefacenti e armi

Redazione

15 Ottobre 2022 08:57 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/gela-ai-domiciliari-deteneva-cocaina-e-oltre-8mila-euro-contanti-arrestato Copia Link Condividi Notizia

I poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Gela hanno tratto in arresto un pregiudicato trentaseienne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’abitazione dell’uomo, che si trovava già agli arresti domiciliari per reati concernenti stupefacenti e armi, i poliziotti nel corso di una perquisizione domiciliare hanno sequestrato cocaina, due bilancini di precisione e la somma in contanti di 8.760 euro, probabile provento dell’attività di spaccio. L’arresto è stato convalidato dal G.I.P. presso il Tribunale di Gela e, su richiesta della Procura della Repubblica, è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.



I poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Gela hanno tratto in arresto un pregiudicato trentaseienne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell'abitazione dell'uomo, che si trovava già agli arresti domiciliari per reati concernenti stupefacenti e armi, i poliziotti nel corso di una perquisizione domiciliare hanno sequestrato cocaina, due bilancini di precisione e la somma in contanti di 8.760 euro, probabile provento dell'attività di spaccio. L'arresto è stato convalidato dal G.I.P. presso il Tribunale di Gela e, su richiesta della Procura della Repubblica, è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare