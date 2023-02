Cronaca 512

Gela. Agitato durante i controlli della polizia, in casa aveva un chilo di hashish: 20enne arrestato

La droga era in parte in panetti e in parte già confezionata e pronta per lo spaccio

Redazione

I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza hanno tratto in arresto un ventenne, A.P., nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Venerdì scorso un equipaggio della Polizia di Stato, nel corso di un controllo eseguito in una via del centro storico di Gela, ha fermato il giovane che transitava a bordo della propria autovettura, notando subito un evidente stato di agitazione manifestato dal fermato. Lo stesso è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. Nell’abitazione del giovane i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato circa un chilogrammo di hashish, in parte in panetti e in parte già confezionata e pronta per lo spaccio, un bilancino di precisione e altro materiale utilizzato per il confezionamento di dosi. L’arrestato è stato condotto negli uffici del Commissariato e, dopo gli adempimenti di rito, su disposizione del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Gela, condotto agli arresti domiciliari. Il G.I.P., nel corso dell’udienza, ha convalidato l’arresto e disposto le misure cautelari dell’obbligo di presentazione alla P.G. e l’obbligo di dimora in Gela.



