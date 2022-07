Cronaca 423

Gela, aggredita una troupe di Rete Chiara: giornalista e tecnico al pronto soccorso

I due sarebbero stati aggrediti dal responsabile di un cantiere dove si era appena verificato un incidente sul lavoro

Redazione

20 Luglio 2022 12:46 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/gela-aggredita-una-troupe-di-rete-chiara-giornalista-e-tecnico-al-pronto-soccorso Copia Link Condividi Notizia

Un giornalista ed un tecnico di Rete Chiara, un’emittente privata con sede a Gela, sarebbero stati aggrediti mentre stavano effettuando un servizio televisivo in via Generale Cascino dove si era appena verificato un incidente sul lavoro. I due, Stefano Blanco e Maurizio Felici, sarebbero stati aggrediti dal responsabile di un cantiere. A soccorrere i due è stata una pattuglia della Guardia di Finanza che ha identificato tutti e chiamato i soccorsi. Blanco e Felici sono stati costretti a ricorrere alle cure dei sanitari.

Su quanto è successo, è intervenuta la segreteria generale della Cgil, rappresentata da Rosanna Moncada. "Siamo molto preoccupati riguardo alla notizia appresa mezzo stampa sull’aggressione subita da una troupe televisiva di una rete tv locale di Gela nel tentativo di documentare un incidente sul lavoro Se c’è una responsabilità a informare c è il diritto all informazione sacrosanto e legittimo. La sicurezza è un diritto fondamentale per i lavoratori denunciare la violazione delle norme sulla sicurezza è un dovere per tutti noi ,e ,al pari dei diritti va tutelato e salvaguardato".



Un giornalista ed un tecnico di Rete Chiara, un'emittente privata con sede a Gela, sarebbero stati aggrediti mentre stavano effettuando un servizio televisivo in via Generale Cascino dove si era appena verificato un incidente sul lavoro. I due, Stefano Blanco e Maurizio Felici, sarebbero stati aggrediti dal responsabile di un cantiere. A soccorrere i due è stata una pattuglia della Guardia di Finanza che ha identificato tutti e chiamato i soccorsi. Blanco e Felici sono stati costretti a ricorrere alle cure dei sanitari. Su quanto è successo, è intervenuta la segreteria generale della Cgil, rappresentata da Rosanna Moncada. "Siamo molto preoccupati riguardo alla notizia appresa mezzo stampa sull'aggressione subita da una troupe televisiva di una rete tv locale di Gela nel tentativo di documentare un incidente sul lavoro Se c'è una responsabilità a informare c è il diritto all informazione sacrosanto e legittimo. La sicurezza è un diritto fondamentale per i lavoratori denunciare la violazione delle norme sulla sicurezza è un dovere per tutti noi ,e ,al pari dei diritti va tutelato e salvaguardato".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare