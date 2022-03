Attualita 190

Gela, aggiudicati i lavori di riqualificazione di via Venezia: saranno sistemati marciapiedi e manto stradale

I lavori sono stati assegnati ad una ditta di Patti per 1 milione e 600 mila euro

Redazione

Se non è un risultato storico, poco ci manca. Annunciata da anni e auspicata da decenni, è stata finalmente aggiudicata la gara d’appalto per la riqualificazione urbana di via Venezia. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Loveral SRL di Patti (ME) che si è imposta con un ribasso del 31,9%. Importo complessivo dell’opera: 1.613.956,00 euro. Il RUP è l’arch. Giampiero Ravalli e linea di finanziamento è quella del Patto per il Sud.

“Aspettavamo con ansia l’esito di questa gara, - dichiarano il Sindaco Lucio Greco e l’assessore ai Lavori Pubblici Romina Morselli - consapevoli che si tratta di una delle principali arterie gelesi, che attraversa per intero la città e che ogni giorno viene percorsa da migliaia di mezzi. Grazie a questo progetto sarà possibile sistemare il manto stradale, i marciapiedi, l’illuminazione, il decoro urbano, partendo dall’incrocio con via Niscemi e fino al cavalcavia. E’ un tassello veramente importante, che si va ad inserire nel complesso e strategico puzzle che stiamo cercando di comporre per il futuro di Gela. Sapevamo che c’era molta attesa nei confronti di questa gara, e tutti non vediamo l’ora di vedere la nuova via Venezia, per cui non possiamo che esprimere grande soddisfazione per quest’altro risultato, frutto del grande impegno sinergico tecnico e politico. Insieme, uffici e classe politica, stiamo correndo per non perdere alcun finanziamento e aggiudicare tutte le gare rimaste a lungo in sospeso a causa di intoppi burocratici e l’attenzione resta massima su tutto: centro storico, periferie, quartieri, aree verdi, non si sta trascurando nulla e non ci stiamo risparmiando – concludono - per sistemare e riqualificare ogni angolo della nostra città”.



