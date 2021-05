Gela, acqua torbida in alcune zone di Caposoprano: vietato utilizzarla per usi alimentari

Gela, acqua torbida in alcune zone di Caposoprano: vietato utilizzarla per usi alimentari

Il sindaco ha emesso un'ordinanza dopo i campionamenti effettuati nelle vie Romagnoli ed Europa

01 Maggio 2021 11:45

Uso dell’acqua vietato in alcuni zone di Gela. L’acqua ha infatti superato il limite di torbidità nei campioni prelevati dall’incrocio di via Ettore Romagnoli e via Europa, nel quartiere Caposoprano. Il sindaco Lucio Greco, pertanto, ha emanato un'ordinanza chiedendo ai cittadini di astenersi dagli usi alimentari dell'acqua erogata.

I campioni analizzati dall'Asp di Caltanissetta hanno rilevato la non potabilità dell'acqua. Per salvaguardare la salute dei cittadini, il sindaco ha quindi emesso un'ordinanza per vietarne l'uso alimentare nel quartiere interessato, fino a che il livello di torbidità rientrerà nei parametri fissati dalla legge.



