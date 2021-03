Salute 230

Gela, acqua torbida a Caposoprano e Macchitella: vietato utilizzarla per usi alimentari

Il sindaco ha emesso un'ordinanza dopo i campionamenti effettuati nei campioni prelevati nei quartieri interessati

Redazione

30 Marzo 2021 20:32

Con una ordinanza sindacale, il Primo Cittadino, Lucio Greco, sentita la dirigente del settore Ambiente e Decoro Urbano, Ing. Grazia Cosentino, vieta a tutti gli abitanti, a tutti i gestori di servizi aperti al pubblico e agli Enti della Pubblica Amministrazione, di utilizzare l'acqua distribuita dalla rete cittadina per usi alimentari. L'ordinanza è stata emessa per i quartieri Caposoprano e Macchitella a seguito della nota del Dirigente SIAN distrettuale dell'U.O. Igiene Pubblica ASP 2 di Gela con la quale si comunica la presenza di torbidità per la rilevata presenza di trialometani nei campioni di acqua potabile esaminati.

L'ordinanza sarà valida fino a quando i valori non rientreranno nella normalità e comunque sino a nuova disposizione, al fine di salvaguardare i cittadini e la loro salute.



Con una ordinanza sindacale, il Primo Cittadino, Lucio Greco, sentita la dirigente del settore Ambiente e Decoro Urbano, Ing. Grazia Cosentino, vieta a tutti gli abitanti, a tutti i gestori di servizi aperti al pubblico e agli Enti della Pubblica Amministrazione, di utilizzare l'acqua distribuita dalla rete cittadina per usi alimentari. L'ordinanza è stata emessa per i quartieri Caposoprano e Macchitella a seguito della nota del Dirigente SIAN distrettuale dell'U.O. Igiene Pubblica ASP 2 di Gela con la quale si comunica la presenza di torbidità per la rilevata presenza di trialometani nei campioni di acqua potabile esaminati. L'ordinanza sarà valida fino a quando i valori non rientreranno nella normalità e comunque sino a nuova disposizione, al fine di salvaguardare i cittadini e la loro salute.

Ti potrebbero interessare