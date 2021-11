Salute 135

Gela, acqua inquinata a Macchitella: vietato utilizzarla per usi alimentari

Le analisi sono state eseguite in via Mazzara del Vallo, viale Cortemaggiore e nei punti di ricarica delle autobotti

Redazione

Il sindaco di Gela, Lucio Greco ha emesso nel pomeriggio una ordinanza per vietare, in via precauzionale, l’uso per fini alimentari dell’acqua erogata nel Quartiere Macchitella. Il provvedimento si è reso necessario a seguito della nota pervenuta dal Dirigente SIAN Distrettuale dell'U.O. Igiene Pubblica dell’A.S.P. 2 di Gela con la quale è stata comunicata la presenza di batteri coliformi ed Escherichia Coli sui campioni di acqua potabile sui quali sono state condotte le consuete e periodiche analisi chimiche, nei punti di prelievo serbatoio Montelungo di via Mazzara del Vallo, di Viale Cortemaggiore e punto di ricarica autobotti .

Pertanto, a tutti gli abitanti, a tutti i gestori di servizi aperti al pubblico e agli Enti della Pubblica Amministrazione, si ordina di astenersi dall’uso dell’acqua distribuita dalla rete cittadina presso il Quartiere Macchitella per usi alimentari. L’ordinanza sindacale resterà in vigore sino a quando il valore dei parametri in questione non rientrerà nei limiti previsti per legge, e comunque sino a nuove disposizioni.



