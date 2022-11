Cronaca 463

Gela, a fuoco l'auto di un operaio. Ad agosto era stato vittima di un altro attentato incendiario

Intervenuta la polizia e i vigili del fuoco che hanno stabilito la natura dolosa dell'incendio

Rita Cinardi

Nuovo incendio d'auto a Gela questa notte intorno alle 3.40 in via Bologna. A fuoco la Renault Clio in uso a un operaio metalmeccanico di 56 anni. Sono intervenuti i vigili del fuoco che, dopo aver spento le fiamme, hanno determinato la natura dolosa dell'incendio. Sarebbe stato infatti rinvenuto liquido infiammabile sull'autovettura che ha riportato danni parziali. Sul posto anche una volante della polizia che indaga sull'episodio. L'uomo era stato vittima già in agosto di un altro attentato incendiario



