Gela, 8 marzo. Gnoffo: "Femminicidi, auguri alle donne che lottano e hanno il coraggio di dire basta"

L'assessore ai Servizi Sociali del Comune di Gela si rivolge a quelle donne vittime di violenze e abusi

07 Marzo 2021 16:33

“Al di là di ogni rituale convenzionale che ci porta ad identificare quest'unica giornata da dedicare alle donne, il mio personale augurio è che questo ennesimo 8 marzo sia un ulteriore piccolo passo verso l'effettiva parità di cui, ancora troppo spesso, non si percepisce l'importanza”. E’ quanto afferma l’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Gela Nadia Gnoffo. “Nei giorni che hanno preceduto questa ricorrenza – spiega - non sono mancati, purtroppo, i femminicidi e, se è vero che la violenza in ogni sua forma non ha genere, è altrettanto innegabile che ad oggi sono proprio le donne a pagarne il prezzo più alto.

E allora auguri alle donne che lottano, che soffrono, che hanno il coraggio di dire basta, e che ancora oggi faticano il doppio per ottenere la stessa considerazione lavorativa degli uomini.

Auguri a quelle donne ancora costrette a "giustificare" la gravidanza o addirittura ad evitarla, per garantire il loro posto di lavoro. Auguri alle donne, e anche agli uomini, affinché sappiano costruire un futuro di progresso, di rispetto e di parità, ma anche di giustizia sociale, che non duri lo spazio di una ricorrenza”





