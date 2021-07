Cronaca 1362

Gela, 56enne ferito alle spalle con due colpi di pistola: trasferito al Sant'Elia

L'uomo è riuscito a scappare e chiedere aiuto. Ieri sera un altro uomo di 55 anni è rimasto ferito in un agguato a Falconara

Rita Cinardi

03 Luglio 2021 19:56

Oggi pomeriggio intorno alle 17 un uomo di Gela di 56 anni, Carmelo Palmieri, è stato ferito alle spalle da un colpo di d’arma da fuoco. Il 56enne, un agricoltore con alcuni precedenti, si trovava a Borgo Manfria, in una strada interpoderale quando sono arrivati due malviventi con il volto travisato. Uno dei due ha sparato un primo colpo che ha mancato l'agricoltore. Qest'ultimo, ferito da un secondo colpo alle spalle, è riuscito a fuggire per 400 metri e a rifuggiarsi a casa di alcune persone. Quando i militari dell’Arma sono arrivati lo hanno trovato ormai privo di sensi a casa dei vicini che gli avevano offerto rifugio. Sul posto è stato inviato l’elisoccorso dalla centrale del 118 di Caltanissetta. Il ferito, che non sarebbe in pericolo di vita, è stato trasportato all’ospedale Sant’Elia dove sarà sottoposto ad un intervento. Sul caso indagano i carabinieri.

Ieri sera un altro uomo di 55 anni di Licata, Luigi Gueli, è rimasto ferito in un agguato in contrada Falconara, a Butera. L’uomo, un bracciante agricolo incensurato, è stato raggiunto da alcuni colpi di fucile, al volto e in altre parti del corpo, mentre si trovava a bordo della sua auto. Il 55enne è riuscito a contattare il suo datore di lavoro che ha contattato le forze dell’ordine. Dopo essere stato trasportato all’ospedale di Licata è stato trasferito a Catania dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Non sarebbe in pericolo di vita. Anche in questo caso indagano i carabinieri.



