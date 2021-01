Cronaca 216

Gela, viola la sorveglianza speciale: arrestato un 45enne. Dovrà scontare 4 mesi

Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti del commissariato di Gela. Dopo le formalità di rito, all'uomo sono stati concessi i domiciliari

Redazione

15 Gennaio 2021 10:50

I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Gela ieri hanno eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale nei confronti di Biundo Ruggiero, quarantacinquenne gelese, in esecuzione all’ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica di Gela, dovendo espiare la pena della reclusione a quattro mesi, in quanto resosi responsabile del reato di violazioni delle prescrizioni della sorveglianza speciale, commessi in Gela nel 2015.

I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Gela ieri hanno eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale nei confronti di Biundo Ruggiero, quarantacinquenne gelese, in esecuzione all’ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica di Gela, dovendo espiare la pena della reclusione a quattro mesi, in quanto resosi responsabile del reato di violazioni delle prescrizioni della sorveglianza speciale, commessi in Gela nel 2015.

News Successiva Mafia, il monopolio degli imballaggi grazie ai clan: confiscati 40 milioni ad un esponente del clan Rinzivillo di Gela

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare