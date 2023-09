Cronaca 359

Gela, 23enne in casa con droga, pistola e 10 mila euro: arrestato dai carabinieri

Il blitz dei militari del Reparto territoriale ed il nucleo cinofili di Palermo, in casa c'erano anche bilancini di misurazione

Redazione

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela unitamente ai colleghi del Nucleo Cinofili di Palermo hanno svolto un servizio di controllo straordinario del territorio su Gela finalizzato alla ricerca sostanze stupefacenti, traendo in arresto in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un 23enne italiano, pregiudicato.

In particolare, i Carabinieri durante una perquisizione operata presso il domicilio del giovane, hanno rinvenuto, abilmente occultati, circa 10 grammi di cocaina suddivisa in dosi, sostanza utilizzata per il taglio dello stupefacente, numerosi bilancini per la pesatura e materiale vario per il confezionamento della droga. Sequestrati circa 10 mila euro nella disponibilità dell’uomo, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Nel corso del controllo i militari hanno anche trovato una pistola a salve priva di tappo rosso e del munizionamento per pista vera cal 9.

L’intero materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro mentre l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il Gip presso Tribunale di Gela su richiesta della locale Procura della Repubblica ha convalidato l’arresto e confermato gli arresti domiciliari per il ragazzo.



© Riproduzione riservata

