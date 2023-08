Cronaca 384

Gela, 18 denunciati dalla polizia: individuati anche gli autori di un furto e di un incendio d'auto

Rimosse anche cinque macchine parcheggiate perché erano prive di polizza assicurativa

Redazione

Nelle ultime settimane gli agenti della Polizia di Stato hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Gela diciotto persone per svariati reati e, in particolare: due per furto perpetrato all’interno di un attività commerciale, nell’occorso i poliziotti hanno recuperato parte della refurtiva; una per danneggiamento seguito incendio di autovettura; tre per porto di oggetti atti ad offendere. È stato individuato altresì uno degli autori del tentativo di furto perpetrato all’interno di un’area di servizio, con il recupero di un veicolo rubato, utilizzato per commettere il reato. Nel corso dell’attività di prevenzione è stata sequestrata cocaina e denaro provento dell’attività di spaccio. Gli agenti del Commissariato, nel corso dei posti di controllo eseguiti in città, hanno inoltre identificato 1958 persone, controllato 519 veicoli e segnalato alla locale Prefettura sei soggetti per uso personale di sostanza stupefacente. Sono state infine elevate numerose contravvenzioni al Codice della Strada nei confronti di automobilisti indisciplinati e rimossi cinque veicoli, privi di copertura assicurativa, abbandonati sulla pubblica via.



