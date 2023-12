Cronaca 130

Gela, controlli interforze del territorio. Il sindaco Greco: "Impegno straordinario di personale e mezzi"

Perquisizione a tappeto nella giornata di mercoledì, sulla città anche l'elicottero della polizia

Redazione

«Rivolgo un plauso al prefetto, dottoressa Chiara Armenia, per l’impegno e la costanza nell’opera di coordinamento delle forze di polizia impegnate nel controllo del territorio. Pattuglie, uomini in borghese e perfino aeromobili, hanno operato in questi giorni in città e nell’hinterland con l’impiego straordinario di personale e mezzi. Tutto questo grazie anche all’azione di stimolo che sua eccellenza esercita in ogni occasione, non ultima la riunione di coordinamento con le strutture di vertice dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, risalente ad alcuni giorni fa. In quella sede è stato chiesto un controllo ancor più capillare del territorio in occasione delle festività. E questo ci conforta moltissimo».

Lo dice il sindaco, Lucio Greco. «All’attività di controllo del territorio e alle strategie di sicurezza le nostre forze di polizia uniscono un’incisiva azione investigativa e di contrasto del crimine comune e organizzato, come attesta l’operazione dei Carabinieri condotta all’alba di oggi, nome in codice «Mondo Opposto», coordinata dalla Direzione distrettuale Antimafia, per la quale mi complimento vivamente con i militari dell’Arma e con i magistrati che l’hanno resa possibile, assicurando alla giustizia esponenti della criminalità di Niscemi, Gela e di altri comuni limitrofi».

«Essa segue di qualche giorno un’altra operazione, condotta dalla Polizia di Stato, che ha permesso l’arresto di un gruppo di soggetti dediti allo spaccio e al traffico di stupefacenti». «L’amministrazione comunale - afferma il primo cittadino - ha accolto con compiacimento l’arrivo di 8 nuovi agenti della Polizia di Stato, i quali, concluso il corso di addestramento, sono stati assegnati al commissariato di Gela, per potenziare i reparti destinati al controllo del territorio. Di questo ringrazio il questore e l’amministrazione della Pubblica sicurezza».

«Non ci sfugge neppure - dice - l’impegno continuo della Guardia di Finanza, i cui militari, a iniziare da quelli in servizio presso il Comando gruppo di Gela, svolgono una continua azione preventiva e repressiva dei reati sul territorio di competenza. Non dimentico la nostra Polizia municipale che, malgrado un organico ridotto, pur confrontandosi giornalmente con le difficoltà di personale unite a quelle economiche che purtroppo interessano il nostro Comune, sono ogni giorni sul campo, nell’adempimento dei servizi loro demandati».

«Al signor prefetto - conclude Greco - ai magistrati in forza nei nostri uffici giudiziari, al questore, ai comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Finanza, al comandante della Polizia locale, alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine, vadano i più sinceri sentimenti di riconoscenza del sindaco, dell’amministrazione comunale e dell’operosa città di Gela, uniti all’augurio di trascorrere serene festività».



