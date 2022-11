Cronaca 228

Gdf Trapani, sequestrati 22 chili di sigarette di contrabbando

I finanzieri hanno rinvenuto una voluminosa scatola di cartone adagiata sul sedile posteriore all’interno della quale venivano rinvenute nr. 85 stecche di sigarette

Redazione

24 Novembre 2022 09:19 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/gdf-trapani-sequestrati-22-chili-di-sigarette-di-contrabbando Copia Link Condividi Notizia

Nell’ambito delle consuete attività di controllo economico del territorio, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 22 Kg di sigarette di contrabbando e denunciato a piede libero un soggetto possessore delle stesse. Nello specifico, una pattuglia dei “baschi verdi” del Gruppo di Trapani, durante un posto di controllo in una strada del Comune di Trapani, intimava l’alt ad un’autovettura in transito. Nel corso dell’attività, insospettiti dall’eccessivo nervosismo del guidatore, effettuavano un controllo più approfondito dell’autoveicolo che consentiva di individuare una voluminosa scatola di cartone adagiata sul sedile posteriore all’interno della quale venivano rinvenute nr. 85 stecche di sigarette, marca Chesterfield e Merit, prive delle strisce filigranate dei Monopoli di Stato, pronte ad essere vendute a prezzi concorrenziali sulla piazza.

Le 85 stecche sono state pertanto sottoposte a sequestro per essere successivamente concentrate presso un deposito dei Monopoli di Stato; anche l’autovettura utilizzata per il trasporto è stata sequestrata, mentre il guidatore del veicolo, pregiudicato, è stato denunciato a piede libero per contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Il contrasto al contrabbando di tabacchi, oltre a voler tutelare il gettito fiscale all’Erario, è orientato prioritariamente a garantire la salute dei consumatori in considerazione che risulta essere ignota l’origine e la qualità del tabacco nonché delle altre sostanze utilizzate nel confezionamento delle sigarette.



Nell'ambito delle consuete attività di controllo economico del territorio, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 22 Kg di sigarette di contrabbando e denunciato a piede libero un soggetto possessore delle stesse. Nello specifico, una pattuglia dei "baschi verdi" del Gruppo di Trapani, durante un posto di controllo in una strada del Comune di Trapani, intimava l'alt ad un'autovettura in transito. Nel corso dell'attività, insospettiti dall'eccessivo nervosismo del guidatore, effettuavano un controllo più approfondito dell'autoveicolo che consentiva di individuare una voluminosa scatola di cartone adagiata sul sedile posteriore all'interno della quale venivano rinvenute nr. 85 stecche di sigarette, marca Chesterfield e Merit, prive delle strisce filigranate dei Monopoli di Stato, pronte ad essere vendute a prezzi concorrenziali sulla piazza. Le 85 stecche sono state pertanto sottoposte a sequestro per essere successivamente concentrate presso un deposito dei Monopoli di Stato; anche l'autovettura utilizzata per il trasporto è stata sequestrata, mentre il guidatore del veicolo, pregiudicato, è stato denunciato a piede libero per contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Il contrasto al contrabbando di tabacchi, oltre a voler tutelare il gettito fiscale all'Erario, è orientato prioritariamente a garantire la salute dei consumatori in considerazione che risulta essere ignota l'origine e la qualità del tabacco nonché delle altre sostanze utilizzate nel confezionamento delle sigarette.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare