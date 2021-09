Cronaca 144

Gdf Palermo: sequestrati 455 capi contraffatti e 410 articoli non rispondenti alla normativa europea

In vendita capi di abbigliamento di marchio Gucci, nonché i brand della Disney e di società sportive

07 Settembre 2021 11:39

I Finanzieri del Gruppo Pronto Impiego Palermo, nell’ambito dell’intensificazione del controllo economico del territorio disposto dal Comando Provinciale di Palermo a tutela del mercato dei beni e dei servizi ed al contrasto dei diversi fenomeni illeciti che minacciano la proprietà industriale, il diritto d’autore e la sicurezza dei consumatori, hanno sequestrato 455 capi contraffatti e 410 articoli non sicuri. In particolare i “Baschi Verdi”, in un primo intervento, hanno individuato a Palermo, in Via Lincoln, un esercizio commerciale gestito da un cinquantatreenne cittadino cinese, all’interno del quale erano posti in vendita n. 450 capi di abbigliamento recanti marchi contraffatti, in particolare cappelli recanti il noto marchio di moda Gucci, nonché i brand della Disney e i loghi di importanti società sportive di calcio.

I prodotti sono stati sottoposti a sequestro ed il responsabile è stato deferito alla locale Procura della Repubblica per i reati di “Detenzione per la vendita o per mettere altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri contraffatti” e “Ricettazione” (artt. 474 e 648 del codice penale). In un secondo intervento i “Baschi Verdi” individuavano, sempre in Via Lincoln, un altro negozio, gestito da un cittadino di etnia cinese che deteneva per la vendita n. 370 giocattoli e n. 40 prodotti di elettronica privi del marchio “CE” ovvero privi delle informazioni e delle avvertenze riguardanti la sicurezza dei prodotti commercializzati, in violazione all’art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 54 del 2011.

I Finanzieri procedevano al sequestro amministrativo degli articoli, potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, nonché all’elevazione nei confronti del responsabile di sanzioni amministrative pecuniarie per un totale di 6.032,00 euro. Continuano, incessanti, i controlli delle Fiamme Gialle in tutta la provincia palermitana al fine di contrastare ogni forma di illegalità economica, a tutela dei consumatori e degli esercizi commerciali che operano nel rispetto delle norme.



