Gdf Catania, sequestrati oltre 600mila prodotti tra cd, dvd e prodotti da fumo. Denunciato un responsabile

Nel dettaglio, i cd e i dvd supporti audiovisivi illegali avrebbero garantito un illecito profitto stimato di oltre 7.500 euro

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza Catania hanno sottoposto a sequestro 4.500 cd e dvd contraffatti, in quanto risultati privi del marchio SIAE, e circa 600 mila prodotti da fumo, denunciando un responsabile. In particolare, i militari della Compagnia Catania, a seguito dell’intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio, hanno individuato, in pieno centro cittadino, due stand adibiti alla minuta vendita di supporti audiovisivi, apparentemente contraffatti, e di prodotti da fumo.

In esito all’intervento - nell’attuale stato del procedimento, in cui non si è pienamente realizzato il contradditorio con la parte - i Finanzieri della Compagnia di Catania hanno:

• sequestrato oltre 600 mila prodotti, tra cui cd e dvd privi del marchio SIAE e prodotti da fumo, che sarebbero stati venduti in violazione delle norme che disciplinano i prodotti assoggettati a imposta di consumo;

• segnalato alla Procura della Repubblica il presunto responsabile.

Nel dettaglio, i cd e i dvd supporti audiovisivi illegali avrebbero garantito un illecito profitto stimato di oltre 7.500 euro, mentre i prodotti e accessori ai tabacchi da fumo avrebbero fruttato al venditore un indebito guadagno di circa 6 mila euro. Il sequestro dei prodotti è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria. L’attività di servizio testimonia la costante attenzione della Guardia di Finanza di Catania nell’attività di prevenzione e di repressione della commercializzazione di prodotti non originali, o comunque di illecita provenienza, che danneggia il mercato sottraendo opportunità e lavoro alle imprese che rispettano le regole. La merce contraffatta può, inoltre, costituire un serio rischio per la salute dei consumatori, dal momento che non vi è alcuna garanzia circa la sua rispondenza ai parametri di qualità e di sicurezza della produzione legale.



