GdF Caltanissetta: sequestrati oltre 11.000 prodotti contraffatti e pericolosi di carnevale

Erano privi dei necessari requisiti di conformità e sicurezza, oltre che delle indicazioni di provenienza degli stessi

Redazione

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta ha intensificato, in occasione del periodo di Carnevale, le attività di controllo, a prevenzione e contrasto, di ogni forma di abusivismo, della contraffazione e del commercio di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Nelle ultime settimane, infatti, le Fiamme Gialle hanno individuato, posti in vendita all’interno di alcuni esercizi commerciali della provincia, più di 11.000 prodotti non sicuri, compresi accessori per il carnevale, oggettistica varia e giocattoli, privi dei necessari requisiti di conformità e sicurezza, oltre che delle indicazioni di provenienza degli stessi, in violazione del «Codice del Consumo» e della speciale normativa di settore.

I succitati prodotti sono stati sottoposti a sequestro amministrativo in quanto privi delle istruzioni e avvertenze per l’uso, delle informazioni minime per il consumatore finale relative alla sicurezza, alla qualità, alla composizione e all’origine dei prodotti, ritenuti indispensabili per un corretto utilizzo in piena sicurezza. Le operazioni di servizio condotte dalla Guardia di Finanza confermano il costante impegno del Corpo nell’attività di prevenzione e repressione degli insidiosi fenomeni della contraffazione e del commercio di prodotti non conformi e non sicuri, a tutela del mercato, delle imprese regolari e dei consumatori finali e si inquadrano nell’ambito delle iniziative coordinate dal Prefetto di Caltanissetta e in costante raccordo con le altre Forze di Polizia.



