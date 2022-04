Cronaca 1275

Gdf Caltanissetta, dopo 36 anni di servizio il brigadiere Michele Palermo va in pensione

Insignito della Croce d’Oro per anzianità di servizio, nel corso della sua lunga carriera è stato più volte elogiato dai diretti superiori

Redazione

Si congeda oggi, il Brigadiere Michele Palermo dopo aver prestato 36 anni di servizio nel Corpo della Guardia di Finanza. Il sovrintendente, nonno e padre di due figli, originario di San Cataldo (CL), nato nel 1962, si è arruolato nella Guardia di Finanza nel 1986, frequentando il corso di formazione presso la Scuola Allievi di Portoferraio (LI). Al termine del ciclo di studi professionali, è stato destinato al prestigioso Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Milano, con la delicata mansione di svolgere accurate indagini in materia di reati tributari. Negli anni successivi ha prestato servizio presso la Tenenza di Roh (MI) per poi ritornare nuovamente a Milano. Per cinque anni, a decorrere dal nuovo millennio, ha prestato servizio presso la Tenenza di Mussomeli per poi giungere trasferito definitivamente alla sede di Caltanissetta in data 01.08.2005.

Nel 2015 ha frequentato, con profitto, il 18° corso per allievi Vice Brigadiere, al termine del quale veniva riassegnato presso il Comando Provinciale di Caltanissetta. Insignito della Croce d’Oro per anzianità di servizio, nel corso della sua lunga carriera è stato più volte elogiato dai diretti superiori per il lodevole comportamento in servizio e per il lavoro svolto come addetto alla Sezione Operazioni. Ieri, nella sala conferenze del Comando Provinciale di Caltanissetta, il Comandante Provinciale, colonnello Stefano Gesuelli, unitamente al Capo Ufficio Comando tenente colonnello Sergio Cerra e allo Staff conformemente alle prescrizioni imposte dal quadro normativo vigente in materia di COVID, hanno voluto ringraziare personalmente il militare per l’impegno e la dedizione profusa durante tutta la carriera.

Al Brigadiere Michele Palermo ed alla sua famiglia, i colleghi del Comando Provinciale di Caltanissetta formulano i migliori auguri per la nuova “avventura” che andrà ad intraprendere, certi di poter contare in qualsiasi momento su di un collega esperto e altruista che, anche in pensione, non mancherà mai di far sentire la propria vicinanza ai più giovani.

Il brigadiere Michele Palermo ripone nell’armadio l’uniforme grigio verde, ma le Fiamme Gialle rimangono per sempre nel proprio cuore.



